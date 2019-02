Les «Noirauds» seront désormais grimés en noir, jaune, rouge

Les «Noirauds» de l’Œuvre royale des berceaux princesse Paola vont changer d’apparence. Ces personnages, habituellement grimés en noir et qui visitent les restaurants de Bruxelles pour collecter de l’argent depuis 1876, arboreront désormais les couleurs du drapeau belge – noir, jaune, rouge – sur leur visage, annoncent-ils jeudi.

Ce changement de grimage est en partie dû à une polémique datant de 2015. À l’époque, Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères, avait participé à la collecte, grimé en noir comme les autres Noirauds. Un journaliste français de France 2 avait été interpellé, l’image avait rapidement été diffusée et avait choqué. Le déguisement avait été considéré comme du racisme.

«Cela fait deux ou trois ans que nous réfléchissons» à l’idée de changer de maquillage, explique Albert Vermeiren, coordinateur des Noirauds. «Dans le folklore, il existe un historique et on garde les vieilles traditions. Mais nous avons en plus une mission caritative», souligne-t-il. «Alors pourquoi se mettre à mal et susciter l’animosité? Nous devons évoluer.»

Les Noirauds iront donc récolter de l’argent, du 14 au 17 mars, au bénéfice d’enfants défavorisés grimés en noir, jaune et rouge. «Un nouveau look plus dans l’air du temps, qui permet de conserver l’anonymat et de renforcer le caractère festif des membres», selon l’association. Pour l’occasion, le Manneken Pis recevra un nouveau costume le 13 mars prochain.

Le 16 mars, un cortège défilera dans les rues de Bruxelles, accompagné de la fanfare du Meyboom.