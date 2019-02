VIDÉOS | Plus de 2 000 cochons périssent dans l’incendie d’un élevage à Pittem

Plus de 2 000 cochons ont perdu la vie dans l’incendie de deux élevages de la porcherie industrielle Porca à Pittem (Flandre occidentale) jeudi après-midi, a indiqué la police locale.

Le feu a pris dans la section où les animaux mettent bas et s’est rapidement propagé à deux élevages. Quelque 2 250 porcelets et 180 truies ont péri dans les flammes.

VIDEO - Eerste beelden zware #brand varkensstal met 300 dieren in #Pittem. Volg het verder via #FocusWTV pic.twitter.com/xkH08Qma2E — Andy Debo (@andy_debo) 28 février 2019

L’incendie a provoqué un important dégagement de fumées et les habitants de Pittem et Tielt ont été priés de garder portes et fenêtres fermées. Le feu a été maîtrisé dans l’après-midi. La Protection civile était sur place afin de déterminer comment les carcasses allaient être évacuées.