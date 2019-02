Le débrief du jour: Coupables du meurtre de Gérouville | À 12.000 au 8e Jeudi pour le climat | Eurovision: voici la chanson belge

Le verdict concernant le meurtre de Gérouville, le 8e Jeudi pour le climat de passage à Huy ou encore les plaidoiries de la défense au procès de la tuerie du Musée juif: voici ce qui a fait, en partie, l'actualité de ce jeudi.

1

Meurtre de Gérouville : les deux accusés coupables de meurtre pour faciliter le vol

Au terme de plus de 6 heures de délibération, les jurés ont répondu aux 38 questions sur le verdict de culpabilité. Ils ont reconnu coupables Carlo Christophe et Jérôme Kone du meurtre de Nasreddine Mahdbi, le 5 août 2016 à Gérouville, meurtre pour faciliter le vol du portefeuille et de différents objets appartenant à la victime.

2

Près de 12.000 jeunes ont marché lors du 8e Jeudi pour le climat

De Nivelles à Bruxelles, en passant par Huy, Anvers, Dinant, Malines et Liège, ce sont près de 12.000 étudiants des quatre coins du pays qui ont défilé dans les rues à l’occasion du 8e «Jeudi pour le climat».

3

VIDÉO | Procès de la tuerie du Musée juif : un individu mystère s’ajoute au scénario

La défense de Mehdi Nemmouche a axé la première partie de sa plaidoirie sur les «preuves disparates».

4

VIDÉO | Eurovision : découvrez la chanson qui représentera la Belgique

Interprété par Eliot, un ancien candidat de «The Voice» (RTBF), «Wake Up», le titre belge présenté lors du prochain concours Eurovision de la chanson, vient d’être dévoilé.

5

Les travaux du RER reprennent sur la ligne Bruxelles-Nivelles

Les travaux d’infrastructure du RER ont symboliquement été relancés ce matin à Braine-l’Alleud sur la ligne 124 entre Bruxelles et Nivelles.

