Fortnite: les 8 nouveautés de la saison 8

Pirates, canons et trésors signent une entrée fracassante dans la nouvelle saison de Fortnite Battle Royale.

Une éruption volcanique bouleverse le monde de Fortnite Battle Royale.

Après la neige de la saison 7, c’est au tour de la lave de s’emparer de l’île aux mille dangers.

Bienvenue dans la saison 8 du célèbre jeu gratuit du studio Epic Games. Thème: pirates et trésors.

Voici les 8 nouveautés majeures déployées sur le titre à télécharger gratuitement sur PS4, Xbox One, Switch, PC, iPhone, iPad…

1. Nouvelles zones, nouveaux dangers

L’éruption volcanique a modifié le relief de l’île. Au nord-ouest, deux nouvelles zones vous attendent: Sunny Steps et Lazy Lagoon.

Attention à la lave. Les coulées infligent «1 pt de dégâts par contact et fait rebondir les joueurs». Quant aux geysers, ils «propulsent les joueurs et les véhicules vers le ciel dans un courant d’air chaud».

L’éruption du volcan a entraîné la naissance de nouvelles zones. Epic Games

2. Le canon de pirate

Éminemment dangereux et puissant, le canon de pirate «inflige 100 pts de dégâts aux ennemis en tir direct et 50 pts de dégâts aux ennemis dans un court rayon».

Les plus audacieux l’utiliseront pour se projeter dans les airs.

«Le canon tire des boulets ou des joueurs à très longue distance. Les boulets et les joueurs peuvent traverser un certain nombre d’objets avant de s’arrêter en infligeant des dégâts et en repoussant les joueurs proches.»

Le canon est une arme à double tranchant, utilisée pour blesser les adversaires et se projeter dans les airs. Epic Games

3. Les objets retirés

La fin d’une saison, le début d’une nouvelle, c’est aussi toute une série d’objets qui passent à la trappe.

La saison 8 fait l’impasse sur:

- Le bonhomme furtif

- La grenade gelante

- L’avion X-4 Aquilon

- Le chariot de supermarché

- La voiturette tout-terrain

L’avion X-4 Aquilon n’est plus disponible dans la saison 8 de Fortnite. Epic Games

4. Moins de bons fusils d’assaut

Ceux qui aiment dégommer leurs adversaires avec des fusils de haut niveau seront déçus.

Les développeurs du jeu réduisent dans cette saison 8 les chances de trouver une telle arme:

- Réduction des chances de recevoir un fusil d’assaut rare de 16,17% à 10,91%.

- Réduction des chances de recevoir un fusil d’assaut épique de 7,02% à 3,52%.

- Réduction des chances de recevoir un fusil d’assaut légendaire de 1,82% à 1,13%.

5. Le Passe de combat

Censé vous motiver à relever des défis et vous connecter régulièrement, le traditionnel Passe de combat comprend «100 paliers, plus de 100 récompenses inédites.»

«Toutes celles et tous ceux qui ont accompli les 13 défis gratuits des défis d’Ultime effort peuvent recevoir le Passe de combat de la saison 8 gratuitement.»

Les plus impatients débourseront 950 V-bucks (la monnaie virtuelle du jeu), soit un peu moins de 10€.

6. Peau de banane

Parmi les 100 nouveautés cosmétiques introduites par le Passe de combat de la saison, Peely fait sensation.

Peely, c’est le petit nom donné au déguisement en forme de peau de banane.

Le costume Peely risque de rencontrer un beau succès au fil de la saison 8. Epic Games

7. L’aide de groupe

Vous peinez à relever un défi? Il est désormais possible de faire appel à l’aide de groupe.

«Avant une partie, vous pouvez activer l’aide de groupe sur un défi quotidien ou hebdomadaire pour l’accomplir avec l’aide des membres de votre groupe. Les membres du groupe peuvent participer à l’accomplissement du défi au même titre que vous.»

8. +1 heure de dab

C’est une évolution absolument surréaliste. Il est désormais possible de «daber» pendant 12 heures sans discontinuer dans le «salon», au lieu de 11, si vous adoptez l’Infinite Dab.