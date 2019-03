Un nuage de poussière abrasive s’est abattu sur Calonne

La poussière recouvrait notamment les capots des voitures en stationnement. Com.

Le week-end dernier, de la poussière blanche contenant de l’alumine est retombée sur le village de Calonne. Difficile à enlever des capots sans risquer de les griffer. La CBR donne des explications.

Le dernier week-end de février, une poussière blanche abrasive s’est abattue sur le village de Calonne, au grand dam d’automobilistes qui avaient garé leur véhicule à l’extérieur.

«Il s’agissait d’une poussière blanche et abrasive à tel point qu’il était impossible de nettoyer les pare-brises avec les balais d’essuie glace et de l’eau. La poussière collait, j’ai eu l’impression qu’il avait gelé. Sur la carrosserie, je compare cela à un papier de verre tellement c’est abrasif. Si on frotte à sec, cela peut rayer la carrosserie… Je tiens à préciser que je n’ai rien contre les cimenterie car elles fournissent du boulot aux Antoiniens. De même que la ville empoche de grosses sources de revenus des cimenteries. Malheureusement, à côté de ces avantages, il y a des choses que l’on ne peut accepter tant pour la pollution physique que pour la pollution de l’air. Quelle est l’influence sur notre santé?», interroge un habitant de Calonne.

Ces questions, nous les avons soumises à CBR d’où provenait le nuage incriminé. Voici la réponse fournie par l’entreprise:

«Durant la nuit du samedi 23 au dimanche 24 février, un arrêt impromptu d’une vingtaine de minutes est survenu sur le four de CBR Antoing. Cet incident est susceptible d’avoir causé temporairement des émissions de poussières. Il s’agit d’un incident isolé. La cause de cet arrêt a rapidement été identifiée par l’équipe sur place et des actions préventives ont immédiatement été prises afin d’éviter que ce genre d’incident se reproduise…»

Quant à la nature des poussière incriminées, il nous a été précisé, toujours par CBR, qu’elles sont «composées de calcaire et d’éléments secondaires tels que silice, alumine et fer.»

C’est plus précisément l’alumine - l’oxyde d’aluminium - qui donne à la poussière sa couleur blanche et son caractère abrasif.

Si l’on en croit la littérature scientifique sur la question, une exposition récurrente à cet oxyde, peut donner lieu à diverses réactions (irritation cutanée, vomissements…). L’alumine est considérée comme toxique au delà d’une concentration de 10 mg par mètres cubes.