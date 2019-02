L’enseigne Zeb prévoit d’ouvrir 70 nouveaux magasins

La chaîne de magasins de vêtements Zeb veut ouvrir plus de 70 nouveaux magasins au cours des cinq prochaines années, a annoncé jeudi son CEO Luc Van Mol. L’enseigne va investir 75 millions d’euros et recruter quelque 500 nouveaux collaborateurs.

Le groupe, avec les marques Zeb, PointCarré et The Fashion Store, ajoute depuis 2008 dix magasins par an à son portefeuille et en compte désormais 110.

Dans les cinq ans, la chaîne devrait ainsi compter 100 magasins Zeb (contre 69 maintenant), une trentaine de The Fashion Store (conte sept aujourd’hui) et 20 Zeb for Stars, nouvelle enseigne du groupe ciblant les enfants. L’enseigne PointCarré, très présente en Wallonie, sera également développée.

Chaque nouveau magasin représente un investissement d’environ un million d’euros et de cinq à huit collaborateurs. Zeb offre déjà pour le moment 150 flexi-jobs.

L’ensemble du groupe Zeb compte 1 200 travailleurs et réalise un chiffre d’affaires de 224 millions d’euros. La chaîne n’exclut pas de s’étendre à l’étranger via des acquisitions.