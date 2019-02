VIDEO | Une carpe d'or entre deux brochets

Pour les plongeurs qui explorent les profondeurs des plans d'eau du Tournaisis, la rencontre avec une carpe dorée demeure un instant magique. Celle-ci a eu lieu entre deux autres rendez-vous avec les seigneurs des anciennes carrières inondées que sont les brochets...

La faune est d'autant plus riche dans les plans d'eau réservés exclusivement à la plongée sous-marine dans le Tournaisis que les animaux marins échappent au plus dangereux et plus vorace des prédateurs qu'est l'homme. La pêche est en effet ici généralement interdite, si bien que carpes, brochets et autres (gros) poissons qui évoluent sous la surface peuvent se faire de vieilles arrêtes sans trop de soucis.

Parmi ces poissons, il en est un qui n'est pas toujours facile à observer parce que généralement plus craintif que ses congénères: la carpe dorée.

Un nom qu'elle doit à la couleur de ses écailles qui brillent comme de l'or. Un poisson magique auquel les Chinois attribuent la vertu de porter chance à celui qui le croise.

Pour la petite histoire, on notera qu'il existe environ 1500 espèces et de sous-espèces de carpes à travers le monde. Si, comme c'est le cas ici, aucun prédateur ne vient réellement perturber leur croissance, elles peuvent atteindre un poids respectable jusqu'à 45 Kg pour certaines d'entre elles...