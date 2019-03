Luigi Pieroni: «Le même jour que Kompany»

Vincent Kompany et Luigi Pieroni ont débuté le même jour sous le maillot national, en février 2004. Photo News

Voici quinze ans, l’attaquant de Mouscron formé au Standard, Luigi Pieroni, signait sa première cap face à la France de Zidane, Barthez and co.

Il y a quinze ans, Luigi Pieroni cassait la baraque en D1 sous les couleurs de l’Excelsior Mouscron. Formé au Standard, le Liégeois avait profité de cette fulgurante ascension pour sa première saison en D1 afin de signer une première sélection chez les Diables.

«C’est Aimé Antheunis qui m’avait appelé en équipe nationale. Avec ce qui m’arrivait à Mouscron (NDLR: il inscrivait but sur but à partir de l’automne pour terminer la saison en qualité de meilleur buteur du championnat), tout le monde parlait de moi chez les Diables. Je m’attendais donc à ce que ça arrive.»

Et pour sa première cap, Luigi est servi: un match, amical certes, contre ni plus ni moins que le voisin français, emmené par nul autre que le grand Zinédine Zidane en personne.

«Dix mois plus tôt, j’étais à Liège, en D2. Et là, je jouais contre Dessailly et Thuram.»

Entré à la place de Wesley Sonck en fin de rencontre, Luigi avait failli profiter de l’aubaine pour inscrire un premier but sous les couleurs nationales. «J’ai mis une frappe sur le poteau du but défendu par Barthez, mais le ballon est ressorti.»

C’est avec le numéro 17 que Luigi Pieroni a effectué ses premiers pas sous le maillot national. Photo News

À quelques centimètres près, Luigi réalisait le plus beau but de sa carrière, à la Marco Van Basten, face à Barthez, Dessailly et consorts. Photo News

Finalement, c’est presque jour pour jour deux ans plus tard que le Liégeois inscrira son premier but chez les Diables. À l’occasion d’un match amical disputé sous la neige au Grand-Duché de Luxembourg.

Mais plus que son premier but, c’est cette première cap face à la France qui demeure en sa mémoire comme le meilleur souvenir de sa carrière.

«J’ai commencé chez les Diables le même jour que Vincent Kompany! J’ai vu ensuite arriver toute la bande: Witsel, Defour, Vermaelen…»