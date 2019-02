Malgré les moqueries, «Captain Europe» revient pour les élections

D’autres super-héroïnes européennes

«Captain Europe» n’est pas le seul super-héros à défendre les valeurs européennes.

Ainsi, outre une «Captainess Europe» qui a déjà été aperçue au Parlement européen, «EU super-girl» fait beaucoup parler d’elle depuis l’annonce du Brexit.

Both @captain_europe and #CaptainessEurope are ready for the second day of the #LeapZG summit ! #EUimladi #EUandME pic.twitter.com/lj28HnnLtS