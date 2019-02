Les 5 séries à suivre en mars sur Netflix et Amazon Prime Video

David Fincher (Seven) et Tim Miller (Deadpool) supervisent pour Netflix une série de 18 courts-métrages d’animation. Netflix

Voici notre sélection de 5 nouveautés à découvrir en streaming au mois de mars.

Après un mois de février marqué par Umbrella Academy et Poupée russe, les services de streaming se préparent à libérer en mars de nouvelles séries exclusives.

Des Netflix Originals aux Prime Originals, les exclusivités constituent plus que jamais le fer de lance des plates-formes américaines de SVOD.

À vos agendas, voici notre sélection des 5 feuilletons à suivre en mars sur Amazon Prime Video et Netflix.

7 mars

The Order. Netflix, saison 1, 10 épisodes.

Hanté par la mort de sa mère, Jack Morton est recruté par l’Ordre Impénétrable de la Rose Bleue dès son arrivée à l’université de Belgrave. Cette caste de magiciens lutte depuis la nuit des temps contre d’obscurs loups-garous.

Entre romance, magie et bêtes sauvages, The Order recycle codes et ficelles narratives de Twilight, Buffy contre les vampires et Angel.

11 mars

American Gods. Amazon Prime Video, saison 2, 8 épisodes.

À peine sorti de prison, Shadow Moon croise la route de l’étrange Mr. Wednesday. Le veuf en quête de rédemption se retrouve parachuté au cœur d’une lutte ancestrale opposant les anciens et les nouveaux dieux.

Sensation de 2017, American Gods est enfin de retour pour une deuxième saison placée entre de nouvelles mains. C’est désormais Jesse Alexander (Heroes) qui supervise les scénarios des huit nouveaux épisodes.

15 mars

Love, Death & Robots. Netflix, saison 1, 18 épisodes.

18 courts-métrages d’animation indépendants les uns des autres composent cette anthologie supervisée par David Fincher (Seven) et Tim Miller (Deadpool). Au menu: science-fiction, amour, morts, violence.

«La bande-annonce qui suit est réservée à un public adulte», prévient la vidéo en première intention. Avant de corriger et préciser: «à un public tordu.»

22 mars

The OA. Netflix, saison 2, 8 épisodes.

Sept ans après son enlèvement, Prairie Johnson retrouve sa famille adoptive. Le mystère est entier. Aveugle de naissance, la jeune femme a recouvré la vue pendant sa captivité.

Trois ans après une première saison aussi fascinante que déconcertante, The OA signe son grand retour. L’intrigue est tellement alambiquée qu’il est certainement préférable de revoir les premiers épisodes avant de se lancer dans le grand bain.

29 mars

Osmosis. Netflix, saison 1, 8 épisodes.

Paris, dans un futur proche. Des célibataires acceptent de se laisser guider par une intelligence artificielle à l’heure de trouver l’amour et de rencontrer l’âme sœur.

Une fois n’est pas coutume, une série française ose explorer le territoire de la science-fiction. «L’amour, parfois, ça fait mal», rappelle la bande-annonce bercée par la musique de Michel Berger (Message personnel).