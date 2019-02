Charles Michel: «Le RER en Brabant wallon, c’était un peu comme le monstre du Loch Ness»

Le Premier ministre s’est réjoui jeudi matin de la relance des travaux du réseau ferroviaire express régional sur la ligne 124 entre Bruxelles et Nivelles.

«C’est un moment positif et optimiste! Vous savez que le RER en Brabant wallon, c’est un peu comme le monstre du Loch Ness. Ça fait des années et des années qu’on en parle!», a pointé celui qui est originaire de Wavre, dans cette même province. Il a rappelé s’être battu avec son gouvernement pour débloquer un milliard d’euros afin de terminer ce chantier colossal.

La reprise des travaux est importante car elle amène des perspectives d’amélioration de la fréquence et des infrastructures de certaines gares et quais, notamment pour l’accès des personnes à mobilité réduite, a souligné le Premier ministre.

«Un signal optimiste»

«Dans un moment où il y a un appel puissant de cette jeune génération pour le climat, avoir cette capacité, qui est le fruit d’un travail de ces dernières années de relancer les travaux, c’est un signal optimiste», a-t-il relevé à l’égard des jeunes qui manifestent chaque semaine sur la question climatique.

Contrairement au passé, le financement des travaux est désormais garanti jusqu’à leur terme, a encore insisté Charles Michel.

Les différents chantiers sont très importants pour les habitants du Brabant wallon et plus généralement autour de Bruxelles, selon lui. «Pour le cadre de vie, qui évite autant que possible le stress des embouteillages, la pollution, désengorger nos villes et nos périphéries et faire en sorte qu’il y ait un transport qui soit plus qualitatif demain et après-demain», a ainsi analysé le Premier ministre.

«On a fait la preuve ici qu’on pouvait se retrousser les manches», confie-t-il encore face à la menace de nouveaux blocages et recours contre les chantiers du RER. «Avec une forte volonté, on peut faire des choses!»