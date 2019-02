Standard-Mouscron : Benson très incertain à l'Excel

Visant une septième victoire de rang en 2019, les Hurlus devront peut-être se passer des services de leur vif et décisif ailier à Sclessin.

Alors qu'il avait été demandé à la presse de ne pas questionner les joueurs et l'entraîneur sur les affaires judiciaires qui ont conduit au blocage des comptes bancaires du club, Bernd Storck s'est lui-même étendu sur le sujet en introduction de son point presse avant le déplacement au Standard, programmé ce vendredi soir.

"Tout est normal"

"C'est une situation spéciale, mais nous devons faire avec, a précisé le tacticien allemand. La justice fait finalement son job et ce n'est que la suite de la procédure. Les comptes sont bloqués et d'autres personnes en assurent la gestion, mais je trouve cela normal pour voir la provenance des fonds. La semaine prochaine, les salaires doivent être versés et j'imagine que rien ne changera. J'ai discuté avec Paul Allaerts et avec les joueurs. Le directeur général a aussi prévu de parler lui-même avec le groupe pour dire que tout est normal et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Sportivement, on doit de toute manière laisser ça de côté et juste faire notre job sur le terrain."

Cela veut dire tenter d'aligner une septième victoire en 2019. Ce qui serait un exploit immense alors que le Standard reste sur sept succès, en championnat et Europa League, à Sclessin. "Ce sera difficile, concède Bernd Storck. Ce choc wallon est un fantastique match, dans une atmosphère et un stade fantastiques aussi, mais ce sera un énorme challenge pour nous. Le Standard vise en effet le titre et a besoin de points pour réduire l'écart avec Genk avant les play-off. On tentera malgré tout de profiter de notre grande confiance pour poursuivre notre style."

Analyses sanguines

Les Hurlus devront cependant, sans doute, composer sans le virevoltant Manuel Benson, décisif à plusieurs reprises lors du récent 18 sur 18. "Il souffre d'une angine et suit un traitement à base d'antibiotiques, indique Bernd Storck. Avec ce genre de médicaments, la pratique du sport est dangereuse pour l'organisme et peut notamment causer des soucis cardiaques. Nous ferons encore des analyses de sang ce jeudi après-midi. Si elles ne sont pas assez bonnes, on ne prendra pas le moindre risque pour sa santé et pour sa vie et il restera à la maison. Si tout est dans l'ordre, il sera dans la sélection."

Blessés de longue date, Mohamed et Van Durmen sont toujours absents. Malade, de Medina est également indisponible.

Le groupe hurlu qui ne sera connu que jeudi en fin d'après-midi devrait ressembler à ceci : Butez, Vasic, Libertiaux, Vojvoda, Dussenne, Godeau, Gulan, Boya, Gkalitsios, Antonov, Friede, Bakic, Amallah, Olinga, Leye, Awoniyi, Pierrot, Kuzmanovic, Chibani.