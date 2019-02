Hugh Grant et ses amis vous invitent à la suite de «Quatre mariages et un enterrement»

Alors qu’on trépigne d’impatience de découvrir la suite de «Quatre mariages et un enterrement», tournée pour la bonne cause, Hugh Grant et tout le casting du film vous invite à un grand événement.

Tout a commencé par une grande photo de famille qui donnait déjà une furieuse envie de retrouver très vite toute l’équipe de «Quatre mariages et un enterrement».

Et, comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la production a teasé quelques images de ce court-métrage tourné à l’occasion de l’opération de charité, Red Nose Day.

On vous laisse profiter de ces quelques images avant de pouvoir visionner l’entièreté du film.

You are cordially invited to One Red Nose Day and a Wedding 💒👰🎩



This is going to be EPIC! @comicrelief @AndieMacDowell3, @HackedOffHugh, @JohnHannah pic.twitter.com/QxPl6HLj2w