Prime de 350 euros pour les formations à métiers en pénurie adoptée par l’exécutif wallon

Le gouvernement wallon a adopté en 3e lecture, ce jeudi, le projet d’arrêté relatif à l’octroi d’un incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d’emploi vers la formation. Concrètement, une prime de 350 euros net sera octroyée aux demandeurs d’emploi qui ont entrepris et réussi une formation à un métier en pénurie à partir du 1er septembre 2018, la prime étant rétroactive.

Baptisé «Incitant +», ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’autres mesures prises par le gouvernement wallon pour lutter contre le phénomène des métiers en pénurie, dont la réforme du Plan Formation Insertion – qui permet aux entreprises de former les travailleurs en fonction de leurs besoins et parallèlement aux demandeurs d’emploi d’acquérir des compétences données – et l’action ‘Coup de poing pénuries’autorisant les entreprises qui cherchent au minimum 8 travailleurs pour une même fonction de faire appel au Forem afin qu’il leur propose un programme sur-mesure? a rappelé le ministre wallon de l’Emploi, Pierre-Yves Jeholet.

«J’espère sincèrement que cette mesure permettra d’inciter de nombreux demandeurs d’emploi – qui pourront continuer à percevoir des allocations de chômage et d’insertion – à se tourner vers l’offre diverse et variée de formations aux métiers en pénurie de main-d’œuvre», a commenté le ministre selon qui «il est impératif de continuer ce travail de réforme afin que les filières de formation soient toujours en phase avec le marché de l’emploi».