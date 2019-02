Jeudis pour le climat: Environ 1.500 jeunes manifestent à Bruxelles

Environ 1.500 jeunes, selon la police de Bruxelles-Ixelles, manifestaient pour le climat jeudi à Bruxelles.

Les participants ont suivi le parcours habituel. Ils sont partis de la gare du Nord vers 11H00 et devaient terminer à la gare du Midi.

La manifestation pour le climat la plus importante avait lieu ce jeudi à Anvers. La ville accueille sa cinquième marche depuis le début de la mobilisation de la jeunesse belge, mais la première aussi importante. Cette fois, il ne s’agira pas d’une initiative locale mais du grand événement organisé par Youth for Climate et l’une de ses initiatrices Anuna De Wever. L’activiste suédoise de 16 ans Greta Thunberg est également présente, comme à Bruxelles la semaine dernière. L’événement est organisé avec Students for Climate, la plateforme pour le climat des étudiants du supérieur.

C’est la huitième semaine consécutive que des actions sont organisées dans toute la Belgique contre le réchauffement climatique.