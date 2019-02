Le gouvernement wallon donne son feu vert définitif à l’assurance autonomie

Le projet de décret visant à mettre en place une assurance autonomie en Wallonie a été définitivement adopté ce jeudi par le gouvernement régional. Si le texte obtient le feu vert du parlement, chaque Wallon de plus de 26 ans devra verser à son organisme assureur, à partir de 2020, une cotisation de 36 euros par an, l’entrée en vigueur du système étant prévue en 2021.

Portée par la ministre régionale de la Santé Alda Greoli, l’assurance autonomie wallonne sera constituée de deux branches distinctes.

La première proposera des interventions à domicile des Services d’aide aux familles et aux aînés (SAFA), quel que soit l’âge du bénéficiaire en perte d’autonomie. La seconde accordera le droit à une allocation forfaitaire autonomie (AFA) – de 85 à 571 euros mensuels selon les revenus des bénéficiaires – pour les personnes de plus de 65 ans en perte d’autonomie aux revenus les plus faibles, peu importe leur lieu de résidence (maison de repos ou domicile), a rappelé ce jeudi la ministre.

Pour pouvoir en bénéficier, chaque citoyen devra être en ordre de cotisation, soit 36 euros à verser annuellement à son organisme assureur à partir de l’année de son 26e anniversaire. Ce montant sera toutefois réduit à 18 euros pour les bénéficiaires de l’intervention majorée, qu’il s’agisse des statuts BIM (ex-vipo) ou OMNIO. Des exemptions sont par ailleurs prévues pour les plus précarisés (sans-abri, personnes en règlement collectif de dettes, bénéficiant du RIS ou de la GRAPA).

Les premières cotisations seront à payer dans le courant de l’année 2020, les sommes versées étant systématiquement injectées dans un fonds spécifique, logé à l’AViQ, qui sera exclusivement dédié à la prise en charge des personnes en perte d’autonomie.

«Toute personne résidant depuis au moins trois ans sur le territoire wallon pourra bénéficier de ces interventions, en ce compris les moins de 26 ans qui ne cotiseront pas mais qui seront considérés comme personnes à charge», a encore précisé Alda Greoli.

Le degré de dépendance, lui, sera déterminé par des évaluateurs distincts pour chaque branche. Pour les interventions à domicile, des travailleurs sociaux des services d’aide aux familles et aux aînés ou des centres de coordination évalueront le niveau d’autonomie sur base du ‘BelRAI screener’, un outil international d’évaluation scientifique uniforme, complété d’un module social qui permettra de prendre en compte des facteurs sociaux comme critères de dépendance. Le bénéfice de l’assurance autonomie sera accordé dès les premiers symptômes de la perte d’autonomie et donnera droit à un montant mensuel d’heures utilisables pour des prestations d’aides à domicile.

Pour l’allocation forfaitaire autonomie, le degré de perte d’autonomie sera évalué par des travailleurs à orientation paramédicale désignés au sein des organismes assureurs wallons. Ils se référeront à l’échelle médico-sociale, qui définit notamment les facteurs à prendre en compte. Les montants, qui seront versés directement aux bénéficiaires par ces organismes, iront de 85 à 571 euros mensuels, en fonction des revenus de la personne.

Le budget global dédié au fonctionnement de l’assurance autonomie est d’un peu plus de 500 millions d’euros par an, dont plus 120 millions d’euros découlent de moyens nouveaux dégagés par l’exécutif régional.

«La Wallonie se voit désormais dotée d’une protection sociale qui lui permettra de faire face à l’enjeu de l’autonomie des personnes en situation de dépendance, tout en encourageant l’accompagnement au domicile, primordial pour le confort de vie de nombreux Wallons», a conclu la ministre.