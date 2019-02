Gros bouchons à venir aux congés de carnaval: la place Meiser va être réasphaltée

Grosses files à prévoir durant le prochain congé de carnaval: la place Meiser va subir un réasphaltage. Comme le carrefour est l’un des plus embouteillés de Bruxelles, ça n’ira pas sans mal. Voilà les mesures annoncées.

Attention: réasphaltage en vue à la place Meiser. Bruxelles Mobilité annonce en effet qu’elle profitera des congés de carnaval pour s’attaquer au revêtement de l’un des ronds points les plus problématiques du trafic bruxellois.

Il faudra donc être patient si vous avez l’habitude d’y circuler car «beaucoup de perturbations sont attendues et il est déconseillé de se rendre dans le quartier en voiture», prévient l’administration. Rayon STIB, «il n’y aura pas d’interruption pour les transports publics, qui seront néanmoins perturbés».

Concrètement, les travaux sont organisés en trois phases et en différentes zones. Le chantier est prévu jusqu’au 11 mars, 4h du matin, heure à laquelle la place Meiser sera rendue au trafic.

1°) Week-end du 1er mars

+ Zone A: du vendredi 1 mars, 22h jusqu’au samedi 2 mars, 22h

+ Zone B: du samedi 2 mars, 22h jusqu’au dimanche 3 mars, 20h

+ Perturbations: boulevards Reyers et Wahis et chaussée de Louvain fermés en direction de l’A12 et fortes perturbations en direction de Montgomery. Déviation via le boulevard Léopold III.

2°) Week-end du 8 mars

+ Zone C: du vendredi 8 mars, 22h jusqu’au samedi 9 mars, 22h

+ Zone D: du samedi 9 mars, 22h jusqu’au dimanche 10 mars, 20h

Perturbations: déviation via l’avenue du Diamant ou l’avenue Chazal.

3°) Dimanche 10 mars, 20h: marquages