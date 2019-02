Un cancer sur trois pourrait être évité

Quatre cancers sur dix contractés par des hommes et la moitié des cancers touchant les femmes pourraient être évités en Belgique en changeant de mode vie, écrit Het Nieuwsblad jeudi, sur foi d’une nouvelle étude du Centre international de recherche sur le cancer.

Le rapport comprend des chiffres pour toute l’Europe, et aussi plus spécifiquement pour la Belgique. Dans notre pays, «entre 36 et 43% des cancers pourraient être évités chez les hommes et entre 53 et 58% chez les femmes», indique l’étude.

«On a fait des progrès inouïs dans les traitements contre le cancer, ce qui suscite beaucoup d’intérêt», explique l’épidémiologiste Marc Arbyn, de l’Institut de santé publique Sciensano.

Cependant, ces traitements sont, selon lui, très spécifiques et concernent un nombre limité de patients qui se voient aussi administrer des médicaments très onéreux. «Concentrons-nous plutôt sur le nombre considérable de cancers qui peuvent être évités simplement en changeant de style de vie. Cela peut épargner des milliers, voire des dizaines de milliers de vies en Belgique», poursuit-il, cité par Het Nieuwsblad.

Bannir la cigarette, par exemple, permettrait de faire baisser le nombre de cancers de 20%, lutter contre le surpoids de 8%. «Limiter l’alcool, ne pas s’exposer au soleil de manière excessive ou faire du banc solaire, manger sainement, rester actif sont d’autres comportements simples à adopter», ajoute Marc Arbyn.

Selon l’épidémiologiste, plusieurs mesures peuvent encourager ces modifications comportementales. «Taxer plus lourdement l’alcool et le tabac. C’est une mesure efficace, mais aussi très impopulaire à annoncer pour un politicien». Par ailleurs, «certains pays ont interdit les bancs solaires. Nous invitons les décideurs à se pencher sur les facteurs de risque énumérés dans l’étude».