Lisa Sheridan, visage connu des séries télés américaines, est morte

Surtout célèbre pour avoir joué dans plusieurs séries télévisées très connues, l’actrice Lisa Sheridan a été retrouvée morte chez elle, dans son appartement de la Nouvelle-Orléans.

Les téléspectateurs les plus physionomistes se souviennent facilement d’elle. Lisa Sheridan, une actrice américaine (44 ans) qui a enchaîné les rôles à la télévision au début des années 2000, est décédée.

Aperçue dans «Les Experts: Miami», «NCIS», «FBI: portés disparus», «The Mentalist» ou encore «Monk», la quadragénaire a été retrouvée morte ce lundi dans son appartement. Une information confirmée par son agent Mitch Clemn.

Egalement connue pour avoir été fiancée à Ron Livingston, un autre visage connu des séries à succès «Sex and the City» et «Dr. House», au début des années 2000, Lisa Sheridan ne se serait pas suicidée, selon les premières informations partagées sur les sites américains.

«Nous attendons un rapport sur les causes de son décès», a déclaré son agent qui réfute la thèse du suicide: «Toute suggestion contraire est non fondée.»