Comptes bloqués : l'Excel "coopère"

Par le biais d'un communiqué officiel publié sur son site internet, ce jeudi matin, le club hurlu réagit au blocage de ses comptes bancaires pour raison judiciaire.

Suite à une plainte déposée par le KV Malines en avril dernier, la justice s'intéresse de près au Royal Excel Mouscron pour vérifier les soupçons de faux, usage de faux, escroquerie et blanchiment d'argent qui sont dirigés vers le club hennuyer, où l'influence exacte de Pini Zahavi doit aussi être examinée pour prouver que l'agent international n'occupe aucune fonction officielle au sein du matricule 216. La tierce propriété étant en effet interdite par la FIFA.

La plainte malinoise, retirée entre temps, avait donc, comme le veut la procédure, débouché sur une enquête qui a mené à des perquisitions organisées en novembre. Ce mercredi 27 février, on a alors appris que les comptes bancaires de l'Excel étaient gelés. D'emblée, le président Patrick Declerck s'est voulu rassurant en précisant "qu'il ne s'agissait pas de la fin de l'Excel".

Ce jeudi matin, le REM a officiellement réagi par le biais du communiqué suivant : "Dans le cadre des perquisitions menées au Royal Excel Mouscron le 14 novembre 2018, le juge d’instruction Claise a ordonné une saisie-arrêt conservatoire sur le compte du Royal Excel Mouscron. Afin d’assurer le bon fonctionnement quotidien sur le plan financier et permettre la bonne continuité du club, deux administrateurs provisoires ont été nommés. Ces nominations permettront au club d’assurer ses engagements envers ses créanciers (joueurs, staff, personnel, administrations, fournisseurs,…). La direction et le conseil d’administration restent en place et poursuivent leur mission de gestion quotidienne du club. Le Royal Excel Mouscron continuera à coopérer avec la justice afin de faire la lumière, le plus rapidement possible, sur cette affaire."

Voilà qui vient en tout cas ternir la superbe dynamique sportive de ce début d'année 2019, avec le parfait 18 sur 18 réalisé par les troupes de Bernd Storck qui se déplaceront au Standard de Liège, ce vendredi soir.