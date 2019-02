Zaz sera présente aux Francos!

L’affiche des 25e Francofolies de Spa continue de s’étoffer. Quelques artistes supplémentaires sont au programme.

À six petits mois du début du festival spadois, l’organisation des Francofolies continue de dévoiler sa programmation. De nouveaux noms d’artistes ont donc été révélés, ce jeudi.

En tête d’affiche, on retrouve la chanteuse Zaz. Après un album à succès sorti en 2013, l’interprète française a pris du temps et revient avec «Effet miroir». Son tube «Qué vendrá» compte déjà plus de 2 000 000 de vues sur YouTube. Une artiste à (re)découvrir sur scène le jeudi 18 juillet.

Dans un autre style, Lefa viendra mettre un vent de rap dans la programmation spadoise. L’ancien membre du groupe Sexion d’Assaut (qui comportait, notamment, Gims et Black M) fera son show à Spa pour la première fois !

Des Belges, évidemment

Mais que serait le festival des Francos sans ses couleurs noir-jaune-rouge? Sttellla et son «Carabistour» feront un saut du côté de Spa le samedi 20 juillet, tout comme Abel Caine, le groupe pop qui revient avec son nouvel opus «Shout and screaming». Le lendemain, les festivaliers pourront assister au show de la chanteuse Karin Clercq qui effectue son come-back sur scène, mais aussi les Liégeois de Pale Grey, qui présenteront une création exclusive, spécialement pour l’occasion.

La programmation complète est disponible sur le site du festival: https://www.francofolies.be/affiche/artistes/