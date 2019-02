Les Belges à l'étranger - Lukaku et Origi buteurs en Angleterre et Denayer pour Lyon en Coupe de France

(Belga) Manchester United s'est imposé à Crystal Palace (1-3) mercredi soir dans le cadre de la 28e journée du championnat d'Angleterre de football. Lukaku a signé un doublé (33e, 52e) alors que Michy Batshuayi a été remplacé par Chrsitian Benteke chez les visités (78e).

Crystal Palace n'avait pris qu'un point sur 21 lors des rencontres à domicile face au top 6. Son total est encore moins bon à la suite de son 13e échec d'affilée contre Manchester United, qu'il n'a plus battu depuis mai 1991 (1-3). Lukaku a signé un doublé (33e, 52e) et Ashley Young (83e), 1-3 a garanti la victoire des Red Devils après que Joel Ward a réduit l'écart pour les Glazers (66e, 1-2). Au classement, Manchester (55 points) est 5e et Crystal Palace (30) 14e. Chelsea, qui a été particulièrement inconstant ces derniers temps en championnat, s'est imposé face à Tottenham (2-0). Pedro a inscrit le premier but (57e, 1-0) juste avant qu'Eden Hazard, le meilleur buteur des Blues, ne quitte le terrain (60e). Un "autogoal" de Kieran Trippier (84e, 2-0) a signé le succès de Chelsea, qui reste 6e au général (53 points). Toby Alderweireld a joué toute la rencontre avec les Spurs, 3e du classement avec 60 points, qui enregistrent leur 2e défaite consécutive. Jan Vertonghen ne figurait pas dans la sélection. Invaincu à domicile depuis avril 2017, Liverpool n'a pas craqué face à Watford (5-0). Deux assists du défenseur Trent Alexander-Arnold ont permis à Sadio Mané de faire le ménage (9e, 20e). Titulaire chez les Reds, Divock Origi a ajouté un troisième but (6e, 3-0) que Simon Mignolet a suivi depuis le banc. Tout comme Christian Kabasele à Watford. En fin de match, Virgil Van Dijk a frappé deux fois (79e, 82e). Liverpool conserve sa première place avec 69 points, un de plus que Manchester City, vainqueur de West Ham avec Kevin De Bruyne et Vincent Kompany (1-0). Sergio Aguero, sur penalty (59e) a donné la victoire aux Citizens et en a profité pour se hisser seul en tête du classement des buteurs avec 18 buts, un de plus que Mohamed Salah (Liverpool). Southampton a remporté le match de bas de classement face au Fulham de Dennis Odoi (2-0). Oriol Romeu (23e, 1-0) et James Ward-Prowse (40e, 2-0). Dans l'autre camp, l'ex-Anderlechtois Aleksandar Mitrovic n'a toujours pas marqué loin de Craven Cottage depuis le 1er septembre. Grâce à ce succès, les Saints (27 points) laissent la 18e place à Cardiff (25 points). Fulham (17) reste 19e. ECOSSE: le Celtic, avec Dedryck Boyata pendant 90 minutes, s'est déplacé à Hearts of Midlothian où il a aligné une huitième victoire d'affilée en championnat (1-2). James Forrest a ouvert la marque pour les Bhoyz (36e, 0-1). Bien que réduits à dix suite à l'exclusion de Jamie Brandon (43e), les visités ont égalisé sur penalty par Oliver Bozanic (56e, 1-1). Dans les arrêts de jeu, Odsonne Edouard a surgi(90e+2, 1-2). Après 28 journées, les Bhoyz sont premiers avec 66 points, 8 de plus que les Rangers. Les Hearts (44) restent 5e. FRANCE: Lyon a profité de la venue de Caen pour mettre fin à une période de cinq ans sans demi-finales de la Coupe de France. Grâce à Jason Denayer, qui a repris un centre de Memphis Depay (26e, 1-0), et à Maxwel Cornet (49e, 2-0), les Gones pensaient avoir fait le nécessaire. Casimir Ninga a réduit la marque pour les Normands (78e, 2-1) avant que Aleksander Djiku ne reçoive une carte rouge (82e). Depay a profité de la supériorité numérique pour clôturer les débats (84e, 3-1). (Belga)