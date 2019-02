Ecolo ne rejette pas l'appel du bourgmestre de Braine-l'Alleud mais "jugera sur pièce"

Les élus Ecolo de Braine-l'Alleud, après avoir entendu au conseil communal de mercredi soir l'appel public du député- bourgmestre MR Vincent Scourneau à rejoindre sa majorité absolue, n'ont pas rejeté par principe cette main tendue. Mais le chef de file des verts brainois, Corentin Roulin, a indiqué qu'il préférait "juger sur pièce" cette possible ouverture annoncée par la Liste du bourgmestre. C'est au fil du travail dans les commissions communales ou encore au sein du CPAS brainois que les Verts, en cours de législature, jaugeront la sincérité de la proposition et la pertinence d'y répondre.

"Il est vrai que nous représentons une nouvelle génération d'écologistes, avec des idées et l'envie de participer activement à la gestion de la commune. Vincent Scourneau a annoncé qu'il y aurait des occasions, durant la législature, qui permettront d'initier le mouvement qu'il souhaite. On verra. Nous savons ce qui manque dans les intentions annoncées par la majorité: des ambitions et des engagements en matière de participation citoyenne et d'environnement, pour faire bref. S'il y a des avancées dans ces domaines, si l'ambiance change, si on travaille bien ensemble, cela nous incitera peut-être à collaborer. Mais on en est loin aujourd'hui", indique Corentin Roulin.

Lors de la lecture de la déclaration de politique communale 2018-2024 de sa majorité au conseil communal de mercredi soir, le bourgmestre Vincent Scourneau (MR) avait surpris les élus de l'opposition en proposant d'ouvrir sa majorité absolue à d'autres formations politiques en cours de législature. Et il avait explicitement lancé cet appel à Ecolo, sacré deuxième force politique de Braine-l'Alleud après les élections communales d'octobre dernier.