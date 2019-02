Yanina Wickmayer éliminée dès le 2e tour à Indian Wells

Yanina Wickmayer a été éliminée au 2e tour du tournoi de tennis WTA 125K Series d’Indian Wells, épreuve dotée de 125 000 dollars et disputée sur surface dure, mercredi aux États-Unis.

La joueuse belge de 29 ans, 127e mondiale, s’est inclinée en trois manches 3-6, 6-3 et 6-3 et 1h57 de jeu devant Alison Riske (WTA 47), 2e tête de série et exemptée de ce fait du premier tour. L’Américaine a signé son 5e succès en 7 rencontres avec la Brabançonne flamande.

En 8e de finale de cette épreuve californienne, Riske affrontera l’Américaine Jennifer Brady (WTA 94), qui a pour sa part éliminé sa compatriote Madison Brengle (WTA 95/N.12) 6-3 et 6-1.

Seule Belge engagée en Californie, Yanina Wickmayer dispute aussi le double, associée à l’Américaine Taylor Townsend. Wickmayer et Townsend rencontreront au 1er tour la paire formée par la Suissesse Timea Bacsinszky et l’Américaine Quinn Gleason, mercredi en fin de journée.