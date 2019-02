Jolien D’hoore décroche le bronze aux Mondiaux

Jolien D’hoore a remporté la médaille de bronze dans l’épreuve de scratch, mercredi en début de soirée lors de la première journée des championnats du monde de cyclisme sur piste de Pruszkow, en Pologne.

Notre représentante n’a été devancée au terme des 10 km de l’épreuve, qui ne figure pas au programme olympique, que par la Britannique Elinor Barker et par la Néerlandaise Kirsten Wild.

Déjà troisième de cette épreuve aux championnats d’Europe, le 3 août dernier à Glasgow (derrière Wild et la Britannique Emily Kay), Jolien D’hoore avait pris la médaille d’argent dans les Mondiaux l’an dernier à Apledoorn (derrière Wild) et celle de bronze en 2017 dans ceux de Hong Kong (battue par l’Italienne Rachele Barbieri et Barker).

Kelly Druyts reste la seule Belge à avoir remporté le titre mondial dans cette épreuve. Elle s’était imposée en 2014 à Cali en Colombie.