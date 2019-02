Footgate: un compte de l’Excelsior Mouscron gelé

Le juge d’instruction Michel Claise a gelé un compte courant de l’Excelsior Mouscron et a nommé deux administrateurs provisoires pour le club, indique le parquet fédéral, confirmant une information de plusieurs médias.

Le parquet fédéral enquête depuis un certain temps sur le club, au sujet de possibles faux et usages de faux et escroquerie. Il aurait été question de tenter de dissimuler, via des sociétés étrangères, que le club était sous contrôle de l’agent Pino Zahavi.

Le dossier concerne aussi du blanchiment d’argent. Le club de Mouscron est soupçonné d’avoir bénéficié d’un financement illégal de plusieurs millions d’euros issus de sociétés offshore.