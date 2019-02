Bruxelles: ne dites plus GIAL mais i-CITY

Le centre de Gestion Informatique des Administrations Locales (GIAL) mis sur pied il y a des nombreuses années par la Ville de Bruxelles s’est mué en «i-CITY».

Selon la Ville de Bruxelles, l’objectif de ce changement de nom est de souligner que l’association n’est plus orientée «administrations locales» comme à son origine mais bien «Ville de Bruxelles» (city), dans sa dimension informatique («i-») avec un haut (high) niveau dans ses réponses aux besoins des citoyens et usagers de la Ville, de son administration et de ses élus.

Le contrat de gestion signé en 2016 entre la Ville et l’association a défini des missions que i-CITY doit remplir au mieux avec en ligne de mire les échéances imposées par l’aménagement du nouveau centre administratif Brucity et le projet BXL2021. Celui-ci vise à améliorer l’accueil et le traitement des demandes des citoyens, l’efficacité des méthodes de travail, et le bien-être du personnel.

Il s’agira notamment, pour i-CITY d’imaginer les solutions et services de demain pour un Bruxelles digital, de permettre à tous les citoyens un accès simple, fiable et compétitif aux services informatisés de la Ville, et d’accompagner la Ville dans la réalisation de ses projets depuis la conceptualisation jusqu’au support.

Toujours selon la Ville de Bruxelles, le personnel de l’association qui a été étroitement associé au choix de ce nouveau nom a émis plus de 90 suggestions lors d’un concours.

Dans l’opposition, l’ex-échevin libéral Geoffroy Coomans de Brachène, membre du CA d’i-CITY, juge que le nom retenu va se retrouver en concurrence avec de nombreux autres projets à travers le monde, portant le même nom. Cela constituer une difficulté à relever pour donner de la visibilité à l’association et éviter la confusion.

M. Coomans de Brachène a précisé avoir relevé ce «problème» il y a plusieurs mois, alors qu’il était échevin, sans avoir été entendu à l’époque.