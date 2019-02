Colruyt et OKay rappellent le fromage reblochon de Savoie: risque de fièvre et de diarrhée

Les magasins Colruyt et OKay rappellent, en concertation avec l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Afsca), le fromage reblochon de Savoie.

Lors d’un contrôle interne chez le fournisseur Pochat & Fils, la présence de salmonelle a en effet été constatée, indiquent-ils mercredi dans un communiqué.

Les symptômes possibles d’une intoxication causée par la salmonelle sont de la fièvre, des crampes abdominales et la diarrhée. Ces symptômes se déclarent dans un délai de 6 à 72 h après l’ingestion.

Les symptômes durent en général de 4 à 7 jours, et la plupart des personnes récupèrent sans traitement spécifique. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes souffrant de maladies provoquant des déficiences immunitaires et les personnes âgées doivent y être particulièrement attentifs. Chez ces groupes à risque, les symptômes peuvent en effet être sévères au point d’imposer l’hospitalisation du patient, rappellent les magasins.

Colruyt et OKay demandent à leurs clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener en magasin, où il leur sera remboursé. Entre-temps, ce produit a été retiré des rayons de tous les magasins Colruyt et OKay.