La chute de Remco Evenepoel aux Emirats ne menace pas son printemps

Remco Evenepoel ne s’est rien fracturé dans sa chute, mercredi lors de la 4e étape du Tour des Emirats Arabes Unis.

Son équipe Deceuninck-Quick Step a confirmé cette bonne nouvelle. Le Brabançon de 19 ans souffre d’écorchures au coude, à l’avant-bras, à la hanche et aux doigts. Son programme pour les semaines à venir n’est donc pas compromis.

Evenepoel, qui a abandonné après sa chute, va maintenant récupérer quelques jours. Deceuninck-Quick Step espère que son jeune talent pourra s’entraîner à nouveau ce week-end.

«Bien sûr, je suis déçu et encore un peu effrayé après ce qui s’est passé», a réagi Evenepoel sur le site de l’équipe. «C’était mon premier tour au niveau du WorldTour et je ne voulais pas finir comme ça. Mais je n’ai rien cassé, juste de la douleur. C’est un soulagement. J’espère récupérer rapidement et revenir dans le peloton le plus vite possible.»