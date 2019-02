Grèves dans les entreprises de transport: «Des exigences salariales irréalistes»

Les revendications salariales des syndicats sont «irréalistes», selon les fédérations de transport.

Les revendications salariales des syndicats des entreprises de transport sont «totalement irréalistes», selon les fédérations de transport, Febetra, UPTR et Logistiek Vlaanderen. Les fédérations réagissaient après l’annonce de grèves dans le secteur par le syndicat socialiste UBT-FGTB.

«C’est faire un mauvais procès aux employeurs que d’affirmer qu’ils ont rejeté toutes les propositions syndicales visant à finaliser un lien salarial, dans le cadre de la norme salariale, avec la classification des fonctions», soulignent les fédérations.

«Selon les classes, la proposition formulée par les syndicats équivaut à une augmentation variant de 33% à 35% des salaires bruts (soumis à cotisations sociales et à l’impôt des personnes physiques)! Le contraste est abyssal avec la marge salariale récemment rehaussée à 1,10%. Pour les syndicats, que les chauffeurs belges soient déjà les plus chers d’Europe et que nos entreprises subissent une concurrence effroyable ne suffit pas encore», ajoutent-elles.

Les employeurs appellent les syndicats «à un minimum de pragmatisme et au respect de réglementations existantes».