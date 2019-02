Vettel indemne malgré une grosse sortie lors des essais d’avant-saison

Le pilote vedette de Ferrari l’Allemand Sebastian Vettel ne souffre d’aucune conséquence de sa violente sortie de piste, sur le circuit de Montmelo, mercredi lors des essais d’avant-saison de Formule 1.

L’équipe a précisé sur internet que la voiture avait quitté la piste dans la courbe 3 «à cause d’un problème mécanique», sans en préciser la nature.

Vettel, 31 ans, a subi une évaluation obligatoire dans le centre médical du circuit situé près de Barcelone.

«Nous n’en savons pas beaucoup plus que tout le monde», a confié Vettel à la BBC. «Nous sommes en train d’essayer de comprendre. Ce serait beaucoup plus facile si la voiture n’avait rien heurté juste après (la sortie de piste) parce que maintenant elle est assez endommagée à cause du choc, donc il faut chercher soigneusement à savoir ce qui s’est passé.»

«Dans l’ensemble, la voiture est forte, ça fait du bien. Nous avons exploré beaucoup de choses depuis le premier jour et ça a été très productif. Dans l’ensemble, je suis toujours positif à propos de la voiture et des sensations à l’intérieur de la voiture.»

Ferrari ont impressionné jusqu’à présent dans ces essais qui se poursuivent jusqu’au vendredi.

Le Grand Prix d’Australie qui ouvrira la saison aura lieu à Melbourne le 17 mars.

Following the issue we had this morning with the front left of our car, we are thoroughly verifying everything, which clearly takes time. Our aim is to send the car back on track before the end of today. #EssereFerrari #SF90 #F1Testing pic.twitter.com/3rIAy1tb2F