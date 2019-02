Le débrief du jour: Destexhe quitte le MR | Les oreilles de Trump sifflent | Février: le plus chaud

Le député Alain Destexhe quitte le MR et appelle les mécontents à rejoindre son nouveau parti; Pendant que Trump est au Vietnam où il rencontre actuellement Kim Jong Un, son ex-avocat balance au congrès; le mois de février 2019 est le plus chaud jamais enregistré en Belgique; le père d'Axel Witsel entre en politique en vue du scrutin de mai prochain; David Goffin s'est choisi son coach: voici ce qui a fait, entre autres, l'actualité de ce mercredi 27 février.

1

Destexhe quitte le MR et fonde «une N-VA francophone»

Le député bruxellois et sénateur MR Alain Destexhe annonce officiellement son départ de la maison libérale. Il lance un nouveau parti baptisé provisoirement «Liste Destexhe» en vue des élections du 26 mai prochain. Une sorte de «N-VA francophone». L’appel aux candidats est lancé en direction de citoyens ou de mandataires qui ne se retrouvent plus dans le «consensus mou» pratiqué par les partis francophones, MR mais aussi PS et cdH.

+ À LIRE | Alain Destexhe quitte le MR et crée son parti: «Une N-VA francophone» + Contre le «consensus mou», Destexhe appelle les candidats à rejoindre ses listes

+ SUR LE MÊME SUJET | Le député wallon André-Pierre Puget rejoint le parti lancé par Alain Destexhe

+ ANALYSE | «Pour Destexhe et le MR, ça peut être un lose-lose»

2

L'ex-avocat de Trump balance, pendant que ce dernier rencontre Kim Jong Un

Donald Trump et Kim Jong Un ont affiché leur optimisme mercredi au début de leur deuxième sommet à Hanoï, huit mois après leur rencontre historique de Singapour.

+ À LIRE | Au Vietnam, Trump et Kim affichent un optimisme commun: «Ce sera un succès»

Dans le même temps, Michael Cohen, l’ex-avocat de Donald Trump se lâche au Congrès: le président des États-Unis «soupçonné» de collusion avec Moscou est décrit comme un «raciste», un «escroc» qui a voulu étouffer, en pleine campagne présidentielle, une liaison extraconjugale.

+ LIRE | Un «escroc», un «raciste», un «tricheur»: l’ex-avocat de Trump lâche tout

3

Le mois de février le plus chaud de l'histoire

Une température de 21,5 °C a été mesurée à 14 h à Dourbes (Viroinval, province de Namur), indique mercredi sur Twitter le météorologue David Dehenauw. Le record national belge pour le mois de février a ainsi été battu.

+ À LIRE | INFOGRAPHIE | 21,5 degrés à Dourbes: février est le mois de tous les records

4

Witsel père entre en politique

Pour les amoureux du ballon rond, il n’y a plus besoin de le présenter… Thierry Witsel, qui n’est autre que le papa de l’un de nos plus célèbres Diables rouges – si besoin est de le préciser pour ceux qui suivent peu le football -, se lance donc dans la politique. Il a répondu favorablement à l’appel de Jean-Claude Marcourt et Christie Morreale, respectivement numéro 1 et 2 du PS en vue des prochaines élections régionales dans l’arrondissement de Liège.

+ À LIRE | La nouvelle recrue du PS à Liège: «Le nom Witsel est mondialement connu, il faut expliquer qui est Thierry»

5

Un «nouveau» coach pour David Goffin

David Goffin s’est trouvé son «nouveau» coach. Il sera à nouveau accompagné par le Suédois Thomas Johansson avait qui il avait déjà collaboré.

+ À LIRE | David Goffin dévoile le nom de son nouveau coach