5 000 euros d’amende pour Bölöni et Kaya pour leurs critiques sur l’arbitrage

L’entraîneur de l’Antwerp Laszlo Bölöni et le milieu de terrain du FC Malines Onur Kaya ont tous deux écopé mercredi d’une amende de 5 000 euros à la suite de leurs critiques sur l’arbitrage.

La décision a été prise lundi lors du conseil d’administration de la Pro League, et confirmée mercredi.

Les deux hommes avaient été entendus mercredi dernier à Bruxelles par la commission ad hoc de la Pro League, qui veille au respect des arbitres et qui se compose de l’ancien entraîneur Ariël Jacobs (65 ans), de l’ancien joueur Gonzague Vandooren (39 ans) et de l’ancien arbitre Alexis Ponnet (78 ans).

Bölöni et Kaya sont les premières personnes sanctionnées depuis la mise sur pied de cette commission en début d’année. En cas de récidive, l’amende sera portée à 10 000 euros.

Après le match contre le Standard, qui s’est terminé au Bosuil sur un partage 1-1, Bölöni avait critiqué la performance de l’arbitre Wim Smet et de l’arbitre vidéo, entre autres à cause du carton rouge pour Lamkel Zé et du 0-1 de Maxime Lestienne, qui avait été approuvé après intervention du VAR alors que le juge de ligne avait levé son drapeau.

Onur Kaya avait reçu un carton jaune lors de la demi-finale de la Coupe de Belgique contre l’Union Saint-Gilloise, ce qui le prive de finale. Dans des articles de journaux, il avait accusé l’arbitre Laforge d’un «manque d’empathie». Le capitaine de Malines a également suggéré que son équipe a été désavantagée par l’arbitrage depuis l’éclatement du scandale du football truqués en Belgique dans lequel est impliqué le KVM.

Les indemnités perçues sont affectées dans des actions visant à valoriser l’image et la fonction du corps arbitral (actions de recrutement, referee academy,…).