Liège: les appuis psychologiques pour les services de secours officiellement reconnus et actifs sur l’ensemble de la province

Les «Appuis Psychologiques aux Intervenants» (A.P.I.) sont désormais reconnus officiellement et actifs sur l’ensemble du territoire provincial. Une convention vient d’être signée en ce sens entre les 6 zones de secours, le Gouverneur, et la Province de Liège. «Une première en Wallonie», assure-t-on.

La Province de Liège et ses six zones de secours ont signé ce mercredi une convention permettant désormais aux Appuis Psychologiques aux Intervenants (A.P.I.), qui œuvrent depuis 2013 dans les différentes casernes, d’être officiellement reconnus par l’institution provinciale, ce qui leur permettra également d’intervenir sur l’ensemble de la Province à l’avenir.

Depuis d’importantes interventions comme l’explosion de la Rue Léopold à Liège en 2010 ou la catastrophe de Ghislenghien, il y a déjà presque 15 ans, les services de secours ont manifesté leur souhait d’obtenir un soutien psychologique jusqu’alors inexistant. Depuis 2013, en province de Liège, des référents A.P.I. sont ainsi formés par le service éponyme de la Province.

«C’est très utile lors d’interventions très émotionnelles»

Ils sont désormais septante, 45 pompiers et 25 policiers, à avoir ainsi été formés et reconnus, ce qui permet de couvrir presque intégralement les besoins des pompiers et la moitié de ceux des zones de police. «Ces référents, qui sont dans leur caserne ou zone de police, sont choisis par leurs pairs, ce qui permet une écoute active ainsi qu’une véritable confidentialité. La formation de 16 heures, qui est dispensée, offre aussi une uniformisation des pratiques et des procédures», insiste Muriel Brodure, députée provinciale en charge de la formation.

Actuellement, il existe des référents de niveau 1 et de niveau 2 «et ce service proposé par la Province représente désormais un troisième niveau qui se charge de la formation et de la coordination et qui peut intervenir en cas de situations non gérables par les deux autres niveaux», poursuit-elle.

Ce nouvel outil améliore sensiblement le bien-être au travail mais aussi la cohésion de groupe ou la confiance mutuelle entre agents et leur hiérarchie. «C’est très utile lors d’interventions très émotionnelles comme j’en ai connues», explique un pompier ambulancier actif dans la région de Huy. «Un débriefing à l’hôpital après l’intervention pour voir si les actes ont été bien effectués, un soutien de la cellule API et des collègues, cela permet de ne pas ressasser tout le temps les mêmes questions.»