Les 5 folies technologiques du salon mondial de Barcelone

Le Mobile World Congress fait la part belle aux appareils atypiques, révolutionnaires, décalés, différents.

Le monde des technologies mobiles est en ébullition à Barcelone. Entre 5G, écrans pliables et intelligence artificielle, constructeurs et opérateurs promettent monts et merveilles dans les allées du salon Mobile World Congress (MWC).

Si les smartphones sont les incontestables stars du MWC jusqu’à la clôture programmée ce jeudi 28 février, une poignée de fabricants tire son épingle du jeu avec des produits atypiques, insolites, décalés, différents.

Voici notre sélection des 5 folies technologiques du salon mondial de Barcelone.

1. Le smartphone au poignet

En soi, téléphoner via un appareil porté au poignet n’est pas nouveau. Là où le Nubia Alpha innove, c’est en promettant de greffer les fonctionnalités d’un smartphone à votre poignet.

Au cœur du dispositif: un écran OLED de 4,01 pouces de diagonale (10,18 centimètres), 8 GB (gigabytes de stockage), 1 GB de mémoire vive… L’autonomie oscillerait entre une à deux journées d’indépendance énergétique.

La date de lancement n’est pas encore connue. Prix: à partir de 449€.

Montre et smartphone à la fois, le Nubia Alpha adopte un écran courbé. Internet

2. Quadricycle à batteries amovibles

Le quadricycle électrique urbain est un concept qui intéresse de longue date les constructeurs automobiles, à l’image de Renault avec sa Twizy (2011).

Avec sa Minimo, Seat tente de repousser les limites de ces véhicules en optant pour… des batteries amovibles. Il sera donc possible de charger en toute indépendance ces fameuses batteries, sans condamner le quadricycle à l’immobilité.

Seat annonce carrément la présence de dispositif susceptible de reconnaître l’âge du conducteur et d’adapter la vitesse maximale en conséquence (45 km/h de 16 à 17 ans, 90 km/h à partir de 18 ans).

Les premiers modèles de série sont attendus en 2021.

La Seat Minimo dispose d’une autonomie de 100 kilomètres. AFP

3. La brique increvable

Avec 1,8 centimètre d’épaisseur, l’Energizer PowerMax P18K Pop se cale dans la paume de la main comme une petite brique. La cause de cet embonpoint: la présence remarquée d’une batterie XXL d’une capacité de 18 000 mAh (ampère-heure). À titre de comparaison, l’iPhone XS d’Apple dispose d’une batterie de 2658 mAh.

L’autonomie hors norme est l’argument de vente de cet appareil conçu par la société française Avenir Télécom, qui exploite sous licence la marque Energizer.

Disponible à la rentrée contre 599€, ce smartphone serait capable de traverser sans sourciller 50 journées de veille ou huit heures consécutives de lecture de vidéos sur YouTube.

L’Energizer PowerMax P18K Pop ne passe pas inaperçu avec son épaisseur de 1,8 centimètre. Internet

4. Téléphone et liseuse

Un écran alimenté par de l’encre électronique présente deux avantages. Le confort de lecture est incomparable, tandis que la consommation d’énergie est moindre.

À l’image des défunts YotaPhone, le smartphone Hisense A6 se fait fort de marier un écran classique de 6,01 pouces et un écran de liseuse de 5,61 pouces.

À réserver aux amateurs de livres électroniques, le Hisense A6 sera disponible au deuxième semestre 2019 contre 499€.

Sur sa face arrière, le Hisense A6 relaie textes et livres électroniques sur son écran alimenté par de l’encre électronique. Internet

5. Réalité augmentée

Réalité virtuelle et réalité augmentée continuent d’investir les sphères professionnelles, à défaut de percer dans le grand public.

Prochainement commercialisé contre 3500$, le casque de réalité augmentée HoloLens 2 de Microsoft se veut nettement plus confortable que son prédécesseur au moment de projeter objets, plans et applications dans l’environnement et le champ de vision de son porteur.

À l’opposé de la réalité virtuelle, la réalité augmentée ne vous isole pas. Tout le système repose sur la projection sur la surface transparente des lunettes d’éléments qui s’intègrent directement à l’environnement réel.

Microsoft a présenté à Barcelone la deuxième version de son casque de réalité augmentée HoloLens. AFP