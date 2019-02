8 choses que vous ne savez (peut-être) pas sur Rami Malek

Auréolé d’un Oscar pour sa prestation dans «Bohemian Rhapsody», Rami Malek est l’acteur que l’on n’attendait pas (si vite). Avec son physique atypique, ce fils d’émigré égyptien a pourtant bien ramé avant d’atteindre le sommet.

1. Il a un frère jumeau

- Son frère jumeau s’appelle Sami et la ressemblance était encore très troublante jusqu’à il y a encore quelques années (Sami s’est en effet un peu arrondi là où son frère est resté très mince).

D’ailleurs, pour sauver son frère un peu à la dérive dans ses études, Rami Malek a accepté de prendre sa place lors d’un examen sur la mythologie grecque. Non pas que rami Malek possède des connaissances incroyables en la matière mais l’examen consistait en un monologue et le futur comédien a ainsi permis à son jumeau de décrocher son diplôme!

Aujourd’hui, Sami, un peu plus rond que Rami continue de soutenir son frangin. Il était d’ailleurs présent à la cérémonie des Oscars en compagnie de leur sœur et de leur maman.

2. Il était amoureux de Kirsten Dunst au lycée

Il a fréquenté la Notre-Dame Highschool. Sur les bancs de cette école, il a rencontré Rachel Bilson («Newport Beach») et Kirsten Dunst.

Il avouera est d’ailleurs avoir eu un «crush» pour l’actrice avec laquelle il partageât le même cours de théâtre musical.

3. Il a débuté dans une série bien avant «Mr. Robot»

Et c’est une surprise puisqu’il s’agit de la gentille mais culte «Gilmore Girls» dans laquelle il incarnait un tout petit rôle.

Personne ne s’en souvient mais cette apparition a fait mûrir bien des choses chez le comédien qui a senti en lui l’envie de poursuivre sur cette voie.

4. Il a tourné dans une des sagas les plus populaires auprès des adolescents

Summit Entertainment

Son visage a marqué toute une génération d’adolescents qui l’ont vu dans l’un des épisodes de la saga «Twilight».

Mais ce passage n’a pas eu le même retentissement pour lui que pour Kristen Stewart ou Robert Pattinson et rami Malek a encore dû attendre un peu avant de voir sa carrière décoller.

Rami Malek dans sa période de vaches maigres a prêté sa voix au jeu vidéo «Halo 2».

Une prestation pou laquelle il n’a même pas été crédité. Depuis, il a changé d’agent!

5. C’est Steven Spielberg qui a lancé sa carrière

Il décrochera un rôle dans la mini-série «The Pacific», produite par HBO et Steven Spielberg.

Il y incarne Merriell «Snafu» Shelton, un ancien militaire ayant servi au sein du Corps des Marines pendant la guerre du Pacifique lors de la Seconde Guerre mondiale.

un rôle qui lui permettra d’être repéré par Tom Hanks (coproducteur de la série avec Steven Spielberg) qui lui propose un rôle dans le film «Larry Crowne».

HBO

6. Il a rencontré sa petite amie sur le tournage de «Bohemian Rhapsody»

Photo News Ils forment l’un des couples les plus «prometteurs» de Hollywood: Rami Malek a rencontré la délicieuse Lucy Boynton sur le tournage de «Bohemian Rhapsody» dans lequel elle interprétait le rôle de Mary Austin, la maîtresse de Freddie Mercury, devenue sa meilleure amie.

«Lucy Boynton, you’re the heart of this film. You arebeyond immensely talented. You have captured my heart!» Si ça, ce n’est pas une déclaration d’amour...

7. Il a un point commun avec Jennifer Lawrence

Comme Jennifer Lawrence en 2013, Rami Malek a chuté sur la scène des Oscars. Mais contrairement à l’actrice de «Hunger Games», ce n’est pas en montant sur scène que Malek a chuté mais au moment où les lauréats sont appelés sur scène pour la photo finale.

Une chute qui lui a même valu l’intervention des secours.

- Photo News

8. Il pourrait jouer dans le prochain James Bond

On ne s’emballe pas: non, Rami Malek ne remplacera pas Daniel Craig dans le smoking de l’agent secret britannique mais il est pressenti pour incarner le méchant du 25e film de la saga dont la sortie n’est prévue qu’en 2020.