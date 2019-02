Projet Clarebout à Frameries: une visite guidée pour les élus «qui ne savent pas le situer sur la carte»

Les opposants au projet d’usine à frites veulent ouvrir les yeux des élus quant au lieu d’implantation privilégié pour le projet de Clarebout.

Le projet d’implantation d’usine Clarebout à Frameries fait quotidiennement parler de lui. Depuis une semaine, les opposants à l’usine à frites font le tour des conseils communaux et des acteurs politiques appelés à se positionner sur le projet. Leur tournée a commencé le mardi 19 février au conseil communal de Mons.

Deux jours plus tard, c’est une autre commune limitrophe qu’ils ont sensibilisée, Quévy. La commune a indiqué avoir demandé que soit analysé l’impact olfactif et sur la mobilité qu’aura l’implantation de cette usine.

Ce lundi, c’était au tour du conseil communal de Frameries d’être visité. Environ 200 personnes se sont donné rendez-vous pour manifester leur hostilité au projet.

Une mobilisation qui a débouché sur l’adoption d’une motion engageant la ville de Frameries à questionner l’IDEA sur la possibilité d’envisager un site alternatif pour l’implantation de cette usine. La semaine dernière, l’intercommunale expliquait pourquoi elle estimait que le site de Frameries était le seul envisageable sur le territoire du Cœur du Hainaut.

Les opposants ont également eu l’occasion de rencontrer les dirigeants et des membres du conseil d’administration de l’IDEA. Et suite à ces rencontres, ils s’interrogent aujourd’hui: est-ce que tous les administrateurs savent où se trouve le site envisagé pour le projet d’usine?

Des habitations floutées

«Certains administrateurs ne savaient pas situer l’usine, ils pensaient qu’elle se situerait dans le zoning de Frameries, mais pas au bout d’un chemin menant à des habitations», indique Jean-François Harvengt, un des riverains opposé au projet.

Réunis au sein d’un comité baptisé «Les Amis du Crachet», référence au charbonnage qui est devenu le Pass, ils viennent de lancer une invitation aux administrateurs IDEA et aux politiques impliqués dans le dossier, «afin qu’ils viennent constater, sur place, l’ampleur du projet et ce, afin de découvrir que ce projet n’est pas celui qu’on a bien voulu leur présenter.»

Les riverains estiment que les cartes présentées ne montraient pas tout. «Lors des différentes présentations de la future usine, les plans oubliaient systématiquement les habitations des riverains et les cheminées prévues pour l’évacuation des fumées extrêmement polluantes. Comment peut-on voter un projet alors qu’on ne sait même pas le situer sur une carte?»

Afin d’éclairer quelques lanternes, les Amis du Crachet proposent une visite guidée du site, à Frameries, le dimanche 10 mars à 16h. «Une chaîne humaine tracera les bordures de l’usine afin que les politiques puissent réaliser l’ampleur des dégâts.»

Chaque élu de la région recevra prochainement un carton d’invitation le conviant à cette visite du site, afin que chacun décide en connaissance de cause. «Il est temps d’arrêter de se refiler la patate chaude et de prendre une position tranchée mais aussi et surtout de l’assumer», conclut le collectif.

Qui ne baissera pas la garde d’ici le 20 mars. Date à laquelle le conseil d’administration de l’IDEA se réunit à nouveau, pour se positionner sur le dossier Clarebout…