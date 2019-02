Thierry Witsel sur la liste du PS à Liège

Thierry Witsel, entouré de Christie Morreale et Jean-Claude Marcourt. Capture Twitter @jcmarcourt

Thierry Witsel, le père du Diable rouge Axel Witsel, figurera en septième position sur la liste du PS dans l’arrondissement de Liège, aux élections régionales du 26 mai prochain.

«Il portera le maillot numéro 7 sur la liste rouge», se félicite Jean-Claude Marcourt. La métaphore fooballistique s’est donc imposée ce mercredi, pour annoncer la présence sur liste PS de Thierry Witsel, dans le cadre des élections régionales du 26 mai.

Le père d’Axel Witsel, enseignant et bien connu dans le monde du foot, occupera donc la septième place sur la liste emmenée par Jean-Claude Marcourt, membre du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et l’Esneutoise Christie Morreale, députée régionale et sénatrice.

Il portera le maillot numéro 7 sur la liste rouge #PS à #Liège que je conduirai en vue des élections régionales du 26mai : bienvenue à Thierry Witsel ! @PSofficiel pic.twitter.com/l5dUglsLuZ — Jean-Claude Marcourt (@jcmarcourt) 27 février 2019