Contre le «consensus mou», Destexhe appelle les candidats à rejoindre ses listes

Le sénateur Alain, qui quitte le MR, a lancé mercredi un appel à rejoindre ses ‘Listes Destexhe’, à un mois de la clôture des candidatures pour les élections régionales, fédérales et européennes.

L’appel aux candidats est lancé en direction de citoyens ou de mandataires qui ne se retrouvent plus dans le «consensus mou» pratiqué par les partis francophones, MR mais aussi PS et cdH. Alain Destexhe les invite à rejoindre ses listes, dont il ne briguera pas la présidence, et à partager ses convictions qui marqueront un programme allant du centre à la «droite classique».

Le pacte sur la migration comme point de rupture

L’agitateur de la politique belge francophone estime que cette droite classique, qui s’exprime en Flandre, avec la N-VA, en France avec Les Républicains, en Espagne avec le Parti populaire, à travers les libéraux néerlandais et allemands, ne se manifeste plus en Belgique francophone. Avec le MR, le point de rupture a été l’adhésion au pacte de l’ONU sur la migration Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (dit «Pacte de Marrakech»), la goutte qui a fait déborder le vase, le ralliement à la proposition de loi écologiste sur le climat.

Pour autant, Alain Destexhe s’affiche européen critique, ne se dit ni anti-migrant – raison pour laquelle, «non», il ne rejoindra pas le Parti populaire (PP) de Mischaël Modrikamen – et ni climatosceptique (la meilleure façon de lutter contre le réchauffement en préservant le pouvoir d’achat est selon lui de renoncer à la sortie du nucléaire).

Sa référence idéologique est le livre «Librement» de feu Jean Gol, président du MR, qu’il avait rejoint en 1995, et duquel le MR s’est, selon lui, distancié. Le sénateur ne crache cependant pas sur le Mouvement réformateur, soulignant des différends sur certains axes importants, mais évoquant sa proximité avec certaines personnalités comme Georges-Louis Bouchez, délégué général du parti, ou David Clarinval, chef de groupe à la Chambre. Même s’il considère que le Premier ministre Charles Michel n’a pas respecté les statuts du MR, il assure que la prise de position des deux jeunes réformateurs, Aymeric De Lamotte et Victoria de Vigneral, contre les caciques du parti, n’a pas été concertée. À ce jour, ils ne figurent pas sur les Listes Destexhe.

Freiner l’immigration, simplifier la gestion publique, diminuer les dépenses publiques

À un mois de l’échéance pour la confection des listes, Alain Destexhe est conscient de l’enjeu qui l’attend, lui qui entend présenter des listes pour tous les scrutins. Il a dévoilé mercredi de premiers noms parmi lesquels le député wallon indépendant André Pierre Puget (UDD, ex-JEXISTE, ex-La Droite, ex-PP). Laurence Genot, entrepreneure dans la région namuroise, ex-candidate MR et Benoît Legros, hennuyer, ex-MR, figurent également parmi les premiers candidats à rejoindre les Listes Destexhe.

L’ébauche des premières priorités programmatiques invite à freiner l’immigration, simplifier la gestion publique (réduire de moitié le nombre d’élus), diminuer les dépenses publiques (à l’exception des politiques régaliennes), construire quatre nouvelles lignes de métro selon un partenariat public-privé, revoir le système du chômage en grossissant l’indemnité de départ mais en la supprimant en bout de course (moyennant le maintien d’une allocation de solidarité).

Destexhe s’inspire fortement de la N-VA… hormis sa priorité essentielle, le confédéralisme. Il plaide à l’inverse en faveur d’une refédéralisation de certaines compétences: sport d’élite, santé.

Il se lance dans la campagne, abîmé par un scandale qui a vu l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe l’exclure à vie de l’institution, avec 13 autres élus, pour avoir enfreint son code de conduite. Il lui a notamment été reproché d’avoir géré, sans l’avoir déclaré, une ASBL financée par des fonds azéris, alors qu’il était rapporteur Azerbaïdjan au sein de la commission des droits de l’Homme de l’assemblée. Le Parquet de Bruxelles avait ouvert une information judiciaire. «Le dossier a été classé sans suite. Vous êtes contents pour moi, j’espère», s’est-il plu à réagir.