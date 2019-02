Proximus finalise son nouveau décodeur

Le prochain décodeur TV de Proximus sera nettement plus moderne et ouvert que ses prédécesseurs. Proximus

L’opérateur distribuera courant de l’année 2019 un décodeur TV version 7 ouvert aux applications Android.

Proximus prépare fiévreusement son nouveau décodeur TV. En phase finale de gestation, l’appareil osera la rupture avec le passé. Adieu la logique du boîtier fermé et cadenassé. Animé par Android TV, le V7 (version 7) acceptera l’installation d’applications téléchargées sur le Play Store (Android).

C’est une petite révolution, à en croire les informations révélées en primeur par le site BeMobile. Conçu par la société française Technicolor, le décodeur V7 sera un centre multimédia à part entière, dans la lignée de l’Apple TV et de la clé Chromecast de Google.

Voici le design temporaire de l’appareil, révélé par le site Android TV Guide:

Le boîtier Android TV choisi par Proximus hérite de dimensions réduites. Android TV Guide

Bonne nouvelle, le boîtier s’annonce discret: 15,5 centimètres de large, 15,5 centimètres de long, 3 centimètres de haut. Poids: 400 grammes. Le stockage de 16 GB (gigabytes) accueillera les «apps» téléchargées.

Les puristes de l’image seront aux anges. Le signal vidéo injecté sera compatible 4K (ultra haute définition) et HDR, cette technologie qui dope les contrastes et la luminosité. À condition de disposer d’un débit Internet suffisant et de l’abonnement Premium Ultra HD, certaines séries exclusives Netflix sont diffusées en 4K HDR.

Comme le décodeur V6 distribué aux nouveaux clients depuis le 21 avril 2018, le V7 devrait disposer d’une télécommande Bluetooth. «Vous pourrez donc déposer le décodeur sans aucun problème dans une armoire», si l’on se réfère au discours associé au V6.

En attendant l’arrivée du V7 courant de l’année 2019, quatre décodeurs sont encore en circulation:

De gauche à droite: les décodeurs version 6, version 6 mini/compact, version 5, version 4. Proximus

Le décodeur version 4 est en fin de carrière. Proximus assure pour l’instant le remplacement des dernières unités en circulation, même si un grain de sables’est récemment glissé dans la mécanique.

Le décodeur version 5 est le tout dernier appareil doté d’un disque dur appelé à stocker émissions, films et séries enregistrés.

Le décodeur version 5 compact/mini fait justement l’impasse sur le disque dur, au profit du stockage exclusif des programmes enregistrés dans le «cloud» des serveurs (ordinateurs) de Proximus.

Le décodeur version 6 fait l’effort d’intégrer les applications YouTube et Radioline, tout en bénéficiant d’une sortie vidéo 4K. C’est aussi le seul appareil à permettre une expérience BeTV complète, en autorisant l’accès au catalogue VOD.

Le décodeur version 7 pourrait marquer l’introduction d’une nouvelle interface Proximus TV. La dernière mise à jour majeureremonte à 2015. La société 3 Screen Solution est apparemment chargée de concevoir l’interface du V7.

Voici le genre d’interface que conçoit la société 3 Screen Solution pour les boîtiers Android TV. Internet

Le passage d’un décodeur fermé à un décodeur ouvert est certainement un passage obligé. Face à l’évolution de nos modes de consommation (streaming, applications), l’appareil bridé montre régulièrement ses limites.

Exemple: l’épisode interactif baptisé Bandersnatch de la série Netflix Black Mirror. Seuls les propriétaires d’un décodeur V6sont susceptibles d’en profiter via l’application Netflix intégrée à l’appareil.

En optant pour un boîtier Android TV, Proximus écartera ces soucis de sa route et ouvrira un monde de possibilités à ses clients.