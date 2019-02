Le Brabant wallon lance des appels à projets pour plus de 6,5 millions€

Un nouvel appel à projets a été lancé pour 2019, sur une série de thématiques importantes pour le Brabant wallon et pour lesquelles les communes peuvent obtenir un coup de pouce provincial. C’est notamment le cas pour les coulées de boue, l’accueil de la petite enfance ou les cheminements cyclables reporters

Le conseil «27 + 1», rassemblant les représentants des 27 communes du Brabant wallon et le collège provincial, s’est réuni mercredi à Wavre pour exposer notamment le principe des appels à projets lancés par la Province à destination des communes.

Un nouvel appel à projets a été lancé pour 2019, sur une série de thématiques importantes pour le Brabant wallon et pour lesquelles les communes peuvent obtenir un coup de pouce provincial. C’est notamment le cas pour les coulées de boue, l’accueil de la petite enfance ou les cheminements cyclables. Plus de 6,5 millions d’euros sont prévus.

Ainsi, en matière d’accueil de la petite enfance, la création de nouvelles places d’accueil ou la mise en conformité de places existantes par les communes ou les CPAS mais aussi par les structures privées bénéficie de subventions provinciales. Un plafond variant de 1 000 à 10 000 euros par place – en fonction du type d’accueil – a été fixé. En 2018, 56 projets entrant dans ce cadre ont été financés. Le budget global pour cet appel à projets en 2019 est de 1,5 million.

En ce qui concerne les cheminements cyclables, la province du Brabant wallon a prévu 1 million d’euros pour financer les projets élaborés par les communes en 2019. En 2018, 20 dossiers de ce type avaient été retenus.

Parmi les autres thématiques permettant aux collectivités locales de solliciter une aide provinciale, on trouve notamment la lutte contre les coulées de boue (250 000 euros prévus), les investissements à portée économique en vue de la dynamisation des centres de villes et villages (500 000 euros), les services maintenant les personnes âgées à domicile (280 000 euros), les aménagements de sécurisation des biens et des personnes (300 000 euros) ou encore l’accessibilité des personnes handicapées aux services publics (300 000 euros).