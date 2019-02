Andy Anderson, ancien batteur du groupe The Cure, est décédé

Andy Anderson, ancien batteur du groupe britannique The Cure, est décédé mardi à l’âge de 68 ans, relayent divers médias. Lol Tolhurst, lui-même ancien batteur the The Cure, a confirmé le décès du musicien.

Tolhurst a rendu hommage sur Twitter à son «frère de Cure», un «vrai gentleman et un grand musicien avec un sens de l’humour acerbe qu’il a gardé jusqu’à la fin».

Le batteur né dans l’Essex en Angleterre a collaboré avec nombre d’artistes à la batterie, notamment Iggy Pop et Peter Gabriel.

Andy Anderson avait annoncé le 17 février via un message Facebook être atteint d’un cancer en phase terminale.