Un père de famille perd la vie après avoir été percuté par un camion à Martelange

Un drame s'est produit mardi soir sur les hauteurs de Martelange. Un homme a perdu la vie dans un accident de la circulation.

Mardi soir, vers 22h30, un camion a percuté une voiture à la sortie de Martelange, dans la montée en direction d'Arlon, près du nouveau quartier "Saint-Nicolas", comme l'indique Sud-Presse ce mercredi matin. La voiture a terminé sa course sur le toit et le conducteur de la voiture est décédé. Il s'agit de Charles Dallemagne, un habitant de Martelange âgé de 35 ans, marié et père de deux enfants.

D'après Sud-Presse, l'automobiliste rentrait chez lui lorsque l'accident s'est produit, à proximité de son habitation. Les pompiers d'Arlon et de Bastogne sont intervenus sur les lieux. Ils ont essayé de réanimer la victime, en vain.