Le Jeudi des Femmes : où aller ?

Tradition oblige, dans les communes germanophones, le jeudi précédant la semaine de carnaval, c’est le Jeudi des Femmes. Ce jour-là, les femmes prennent le pouvoir dans la ville et descendent dans les rues pour célébrer l’«Altweibertag».

La Calamine

C’est à 10 heures que les Vieilles Femmes s’élanceront du Select, rue de Liège, par la rue des Tilleuls pour un tour de la localité de La Calamine. À 11 h 11, arrivée sur la scène de la place de l’Église «Maison Communale» pour les discours et la réception aux allures de sitzung. À midi, départ en direction de la chaussée de Liège pour la halte à l’arsenal face au nouveau musée. 13 h 45, reprise du cortège jusqu’à la place de l’Église pour les concerts, de 14 h 30 à 16 h 30, de Gino et Marlon, José, Chouke & Kowalski, et Los Cannonos. Départ ensuite à 16 h 30 vers le Carrefour Market avec réception avant de rejoindre le Patronage pour un dernier cortège dès 17 h 30. Là, DJ Andy animera un bal organisé par l’ASBL Comité du Carnaval de La Calamine (KKK) jusqu’aux petites heures…

Plombières

Dès 7 h 11, les «Auw Wiever» plombimontoises sont invitées par la Commune de Plombières au traditionnel petit-déjeuner. Cette fois, le rendez-vous est fixé à la salle Culture et Loisirs de Montzen. Après les discours et la remise des clés par la bourgmestre et de folles farandoles, les femmes de Plombières qui le souhaitent partiront en bus, vers 9 h 45, vers la Calamine pour participer au cortège de KeNeHeMo.

+ LIRE AUSSI| Son «Jeudi des femmes» très engagé

Lontzen-Welkenraedt

La journée débutera, à 8 h 11, par un petit-déjeuner au local des scouts de Herbesthal, à Lontzen. Rendez-vous à 13 h 45 devant le complexe sportif de Herbesthal, pour le cortège du jeudi des femmes! Le cortège empruntera les rues Mitoyenne, Reine Astrid, Lamberts, la place des Combattants et la rue G. Delvoye pour rejoindre le Centre culturel. L’animation se poursuivra à partir de 15 h à l’Entracte, avec différents groupes musicaux.

Eupen

À Eupen, les festivités commencent à 9 h 15, place Scheibler, près de chez Bosten, Ville Basse. Puis c’est la joyeuse entrée dans la Ville Haute via la maison de repos St-Joseph; le clown, 10 h 30, symbole du carnaval à la Bergstrasse et la prise de l’hôtel de Ville à 11 h 11. Après les discours et verre de l’amitié offert par la Ville, d’autres agapes suivent… 14 h, place du Marché, concerts du Grenz-Echo avec Sven, Mike Nüchtern et D’r Sach; 16 h, chapiteau du gouvernement germanophone à la Klötzerbahn avec l’animation de Pittermännchen. Enfin, à 18 h, remise du prix aux 3 vieilles femmes les plus originales du défilé!

Baelen

Les «vieilles femmes» ont un petit-déjeuner à la Maison Communale, à 8 h 00, un rendez-vous sur réservation affichant… complet! Départ ensuite vers Eupen en bus pour le long cortège avec prise du «Rathaus» dès 11 h 11… et autres agapes.

Limbourg

Direction le Kursaal dès 19 h 30 pour la soirée du jeudi des femmes. Dès 20 h, le cortège prendra possession de Dolhain, direction Maison Communale. Puis haltes au Lierre 21 h; hall sportif, 21 h 30; ex-Maison des Jeunes rue Bodson, 22 h pour le potage du Collège; Grand Charmont et Murray’s, cafés sur la place, à 23 h. Puis retour final au Kursaal jusqu’aux petites heures…

+ LIRE AUSSI| Connaissez-vous les carnavals? Testez notre quiz

+ SERIE LE CARNAVAL MUSICAL | Manu Minne et les trompettes thébaines