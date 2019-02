The Hotel, 19e hôtel bruxellois labellisé «Clé Verte»

The Hotel, emblématique tour de la Petite Ceinture où logent stars du foot et de la politique, est le 19e hôtel bruxellois labellisé «Clé Verte». Reporters / GOUVE

The Hotel est le nouveau venu 2019 sur a liste des établissements touristiques bruxellois labellisés «Clé Verte». Au total, 20% des chambres de la capitale et 34 lieux ont reçu la cocarde environnementale.

Les entités GoodPlanet, Inter-Environnement Wallonie (IEW), visit.brussels et Brussels Hotels Association (BHA) ont récompensé lundi The Hotel, le lauréat 2019 du label de durabilité Clé verte (ou Green Key). Le ministre-président du gouvernement bruxellois Rudi Vervoort a remis le trophée à cet établissement situé boulevard de Waterloo à Bruxelles, 34e du secteur de l’hébergement touristique bruxellois et 19e hôtel au sens strict à recevoir l’écolabel. Les renouvellements du label ont également été précisés.

Au niveau international, ce label est devenu le plus important dans le secteur touristique, avec 2.900 établissements reconnus dans 57 pays. En Belgique, 239 établissements ont obtenu le label Green Key, dont 34 à Bruxelles, ce qui représente plus de 20% des chambres, 69 en Wallonie et 136 en Flandre.

«La Belgique se positionne comme un pays leader sur la carte Green Key», a fait valoir Marie Spaey, chargée de mission Tourisme durable pour IEW. «La France (2e au classement par le nombre d’établissements labellisés) a commencé très tôt et les Pays-Bas (1er) ont suivi, mais la Belgique se positionne vraiment maintenant comme une destination durable».

«Les touristes choisissent des hôtels qui respectent les standards»

Une centaine de critères sont évalués pour l’obtention du label. «Bruxelles est et veut rester une ville ouverte, qui ne veut rejeter personne et où la qualité de vie des habitants est placée au cœur de nos préoccupations», a ajouté Rudi Vervoort. «Les considérations environnementales sont importantes aujourd’hui, car un certain nombre de touristes - et c’est tant mieux - prennent en compte le fait qu’ils vont aller dans un hôtel qui respecte des standards et principes en matière de développement durable.»

#Greenkey : ces actions menées très tôt par#Bruxelles ont permis à notre Région de développer un tourisme durable qui n’entre pas en conflit avec la qualité de vie de ses habitants. #goodplanetbe pic.twitter.com/PNuq3cuglb — Rudi Vervoort (@rudivervoort) February 25, 2019

Le site web www.cleverte.be permet désormais aux touristes d’identifier les établissements durables porteurs du label. Le développement du programme de labellisation Green Key sera renforcé à Bruxelles, avec notamment des workshops en avril et mai destinés à accompagner les établissements en vue d’une labellisation.

Green Key est un programme international de la Fondation pour l’éducation à l’Environnement (FEE), coordonné à Bruxelles par IEW et GoodPlanet Belgium, avec le soutien de visit.brussels.

Cette reconnaissance a également été octroyée à plusieurs lieux d’événements et salles de réunion emblématiques de Bruxelles en collaboration avec Brussels Special Venues. Un label similaire vient aussi d’être lancé pour les traiteurs.