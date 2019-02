Collisions sur l’E40 à Loncin: c’est la pagaille sur la route

Ce matin un accident impliquant plusieurs véhicules s’est produit à hauteur de l’échangeur de Loncin.

Un seul conseil: prenez un itinéraire alternatif si vous vous prenez la direction de Liège. Un accident impliquant plusieurs véhicules s’est produit à hauteur de l’échangeur de Loncin en direction de Aachen. Et les conséquences sur le réseau routier sont très importantes. Vers 8h30, sur l’E42, on compte des files depuis Flémalle et sur l’E40 déjà à partir d’Hognoul. Et des embarras sur constatés aussi sur l’A602 et sur les axes secondaires comme la N3 entre Hognoul et Ans.

