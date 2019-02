Météo - Dernière journée de beau temps avant le retour des nuages

(Belga) Il fera à nouveau ensoleillé ce mercredi, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima seront compris entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés en Campine. Au littoral, une brise de mer de nord-ouest limitera les maxima à 13 degrés. Ailleurs, le vent sera faible de sud, virant au sud-ouest.

Jeudi, le ciel se couvrira depuis l'ouest et de faibles pluies envahiront le pays. Les maxima seront compris entre 8 et 13 degrés. Le vent augmentera pour devenir modéré à parfois assez fort de sud-ouest à ouest. Vendredi, il fera généralement très nuageux avec parfois un peu de pluie ou une averse. Les maxima seront compris entre 5 et 10 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-ouest à nord. (Belga)