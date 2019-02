(Belga) Un important incendie s'est déclaré mardi soir dans la nouvelle piscine de Courtrai qui doit en principe ouvrir ses portes au public vendredi. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les dégâts sont considérables.

Les pompiers ont été alertés d'une explosion vers 23h. Les hommes du feu sont venus en nombre et une zone de sécurité a été établie. Le trafic des trains, qui circulent non loin de la piscine, a été suspendu. L'incendie a pu être maîtrisé après 1h30 par les pompiers. "La piscine doit ouvrir ce week-end, c'est donc très grave pour Courtrai" a commenté le bourgmestre Vincent Van Quickenbore. Le groupe de piscines Lago a investi quelque 33 millions d'euros dans le nouveau complexe qui comprend une piscine olympique, cinq toboggans et un parcours en eaux vives de 160 mètres, le plus long du pays. Le parquet a chargé un expert d'étudier les circonstances de l'incident. Une conférence de presse sera organisée mercredi par la Ville. (Belga)