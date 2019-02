Ernst & Young va divulguer l'audit sur des faux au musée des Beaux-Arts de Gand

(Belga) Le bureau d'auditeurs Ernst & Young va exposer au conseil communal gantois le rapport sur de possibles faux dans la collection d'art russe du MSK, le Musée des Beaux-Arts de Gand. Une session à huit clos de la commission culturelle sera organisée. Ce rapport a été saisi par le parquet il y a quelques semaines. Différentes procédures juridiques sont en cours.

L'audit vise à savoir si Mme de Zegher a commis des fautes professionnelles lorsqu'elle a décidé d'exposer des oeuvres dont l'authenticité est douteuse, issues de la collection du Russe Igor Toporovski. Après les critiques d'experts belges et internationaux, les toiles, dont certaines attribuées à Malevich et Kandinsky, avaient été retirées du MSK. Mme De Zegher a été suspendue de ses fonctions il y a près d'un an, mais prétend que les oeuvres étaient vraies. Vendredi, la Ville de Gand a reçu les résultats de l'audit et a décidé dans la foulée de ne pas réintégrer dans ses fonctions la directrice de l'établissement. (Belga)