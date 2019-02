Les Belges à l'étranger - Meunier buteur pour son retour et qualifié pour les 1/2 de Coupe de France avec le PSG

(Belga) Quadruple tenant du titre, le Paris Saint-Germain s'est défait sans problème de Dijon (3-0) mardi soir au Parc des Princes en quart de finale de la Coupe de France. Titulaire et présent sur la pelouse 90 minutes, Thomas Meunier a fêté son retour à la compétition de la meilleure des manières en inscrivant le troisième but des siens.

Alors que les Parisiens étaient lancés vers la victoire, le défenseur des Diables Rouges s'est projeté vers l'avant pour combiner avec Chupo-Moting. Le Camerounais a reçu le ballon dans le rectangle et remis en retrait dans la course de Meunier dont le tir a pris le gardien adverse à contrepied (77e). Meunier n'avait plus joué depuis le 9 février dernier face à Bordeaux. Il s'était alors procuré une commotion cérébrale suite à un choc avec un adversaire. Avant le but du Diable Rouge, Paris avait assuré l'essentiel grâce à un doublé d'Angel Di Maria (8e et 28e). Servi deux fois par Julian Draxler, l'Argentin a d'abord lobé le gardien puis facilement déposé dans le but d'un plat du pied. - ITALIE - Aucun Belge n'était sur la pelouse lors du duel entre la Lazio et l'AC Milan (0-0) au Stadio Olimpico de Rome mardi soir en demi-finale aller de Coupe d'Italie. Chez les 'Biancocelesti', Silvio Proto est en effet resté sur le banc alors que Jordan Lukaku est toujours perturbé par des problèmes physiques. Face à son public, la Lazio s'est procurée les meilleures occasions mais n'a pas su faire mouche. Le match retour est prévu pour le 24 avril. (Belga)